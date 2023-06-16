Названа причина вражды Джорджины с матерью Роналду

СМИ нашли причину, почему мать Криштиану Роналду, Долорес Авейру, и его партнерша Джорджина Родригес не сходятся во взглядах, передают Vesti.kz.

По данным Marca, отношения между матерью и девушкой футболиста испортились, когда Родригес переехала к Роналду в 2016 году. Роналду дал Джорджине свободу решать, как отремонтировать его дом в Испании, чтобы сделать жилище более комфортным для двоих. Одним из решений Родригес было удаление фотографии Роналду и его матери над камином и замена ее фотографией с ней самой.

СМИ отмечают, что это расстроило мать Роналду, которая увидела в этом попытку Джорджины "заменить ее в жизни сына" и, предполагают, что этот повод послужил основой их вражды.

Тем не менее, отношения Родригес с Роналду за все это время становились все крепче и крепче. В этом году пара отрицает любые проблемы в своих отношениях. Мать Криштиану также вмешалась и опровергла все утверждения о том, что у пары проблемы в отношениях.