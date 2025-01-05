Надвигаются осадки и похолодание: синоптики предупреждают жителей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погодных условий на 5 и 6 января 2025 года по всем регионам Казахстана. Погоду будут формировать североатлантический и южно-каспийский циклоны, а также холодные воздушные массы, передают Vesti.kz.

Запад и Северо-Запад

Североатлантический циклон принесет осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ожидаются также туман, гололед и сильный ветер. Температура воздуха начнет понижаться к 6 января.

Запад: ночью -12…-3°C, днем -8…-3°C;

Северо-запад: ночью -4…-15°C, днем -2…-12°C.

Север, Центр и Восток

Эти регионы будут находиться под влиянием высокого давления, которое обеспечит преимущественно сухую погоду. Температура воздуха в этих зонах будет снижаться.

Север: ночью -2…-10°C, днем -2…-10°C;

Центр: ночью -5…-13°C, днем 0…-10°C;

Восток: ночью -10…-25°C, днем -5…-13°C.

Юг и юго-восток

На эти регионы повлияет южно-каспийский циклон, который принесет осадки (дождь и снег), а в горных районах ожидается заметное похолодание.

Юг: ночью 0…-10°C, в горах -13…-20°C; днем -3…+8°C, в горах -3…-8°C.

Особые явления

На большей части Казахстана прогнозируются:

усиление ветра;гололед;мокрый снег.Рекомендации

Жителям Казахстана рекомендуется проявлять осторожность на дорогах и заранее подготовиться к изменению погодных условий. Гололед и снегопады могут ухудшить видимость и усложнить передвижение.