Надвигаются осадки и похолодание: синоптики предупреждают жителей Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погодных условий на 5 и 6 января 2025 года по всем регионам Казахстана. Погоду будут формировать североатлантический и южно-каспийский циклоны, а также холодные воздушные массы, передают Vesti.kz.Запад и Северо-Запад
Североатлантический циклон принесет осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ожидаются также туман, гололед и сильный ветер. Температура воздуха начнет понижаться к 6 января.
Запад: ночью -12…-3°C, днем -8…-3°C;
Северо-запад: ночью -4…-15°C, днем -2…-12°C.
Эти регионы будут находиться под влиянием высокого давления, которое обеспечит преимущественно сухую погоду. Температура воздуха в этих зонах будет снижаться.
Север: ночью -2…-10°C, днем -2…-10°C;
Центр: ночью -5…-13°C, днем 0…-10°C;
Восток: ночью -10…-25°C, днем -5…-13°C.
На эти регионы повлияет южно-каспийский циклон, который принесет осадки (дождь и снег), а в горных районах ожидается заметное похолодание.
Юг: ночью 0…-10°C, в горах -13…-20°C; днем -3…+8°C, в горах -3…-8°C.Особые явления
На большей части Казахстана прогнозируются:усиление ветра;гололед;мокрый снег.Рекомендации
Жителям Казахстана рекомендуется проявлять осторожность на дорогах и заранее подготовиться к изменению погодных условий. Гололед и снегопады могут ухудшить видимость и усложнить передвижение.