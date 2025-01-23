Метели и морозы до минус 32: погода в Казахстане на 23 января

Синоптики Казгидромета поделились прогнозом погоды на четверг, 23 января. Казахстанцев ожидают морозы, осадки в виде снега, сильный ветер и метели, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Погода в основных городах Астана: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура: ночью -26…-28°C, днем -23…-25°C. Алматы: переменная облачность, временами снег, туман, гололед, снежный накат. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -13…-15°C, днем -5…-7°C. Шымкент: переменная облачность, ночью снег, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура: ночью -14…-16°C, днем -5…-7°C. Региональные прогнозы Акмолинская область

Небольшой снег, местами метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на востоке порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью -25…-30°C, днем -21…-26°C.

Алматинская область

Снег в горных районах, туман, гололед. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный 9-14 м/с, на востоке области порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью и днем -10…-15°C, в горных районах до -25°C.

Карагандинская область

Снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью -25…-30°C, днем -21…-26°C.

Жамбылская область

Снег, туман, метель. В горных районах сильный снег. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. Температура: ночью -10…-15°C, в горных районах до -20°C, днем -8…-13°C.

Восточно-Казахстанская область

Снег, местами метель. Ветер юго-западный, переходящий на северо-западный, до 23-28 м/с. Температура: ночью -15…-20°C, в горных районах до -25°C, днем -10…-15°C.

Петропавловск

Небольшой снег, метель. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с. Температура: ночью -26…-28°C, днем -23…-25°C.

Павлодарская область

Снег, метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью -23…-28°C, днем -20…-25°C.

Рекомендации

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях, таких как туман, гололед и метели. Жителям регионов рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и заранее планировать свои маршруты.