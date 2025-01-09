Метапневмовирус: ситуация в Казахстане и будут ли вводить карантин

Глава Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова прокомментировала ситуацию с метапневмовирусом и возможное введение карантинных мер в стране, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Ситуация остается стабильной

Есмагамбетова отметила, что эпидемиологическая обстановка в Казахстане стабильна, несмотря на разгар эпидемиологического сезона. Она подчеркнула, что уровень заболеваемости сейчас на 20 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Если сравнивать с прошлым годом, то заболеваемость на 20 процентов ниже. Сейчас никаких оснований для ввода карантинных или ограничительных мер не существует. Мы отслеживаем эпидситуацию ежедневно, как по заболеваемости, так и по циркуляции вирусов", – заявила Айжан Есмагамбетова.

Особенности метапневмовируса

Метапневмовирус человека (HMPV) поражает дыхательные пути, вызывая воспаление верхних и нижних отделов легких. Как подчеркнула Есмагамбетова, опасность представляют не сами вирусные инфекции, а их осложнения, такие как пневмония и отиты. У людей с крепким иммунитетом заболевание может протекать бессимптомно.

"Опасно не само заболевание вирусными инфекциями, гриппом или гриппозными инфекциями, а их осложнения. Метапневмовирус – не исключение, это могут быть пневмония, отиты и другие осложнения дыхательной системы", – отметила она.

Рекомендации для казахстанцевИзбегать мест массового скопления людей.Носить защитные маски.Чаще проветривать помещения.Не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, чтобы избежать передачи инфекции.

Есмагамбетова подчеркнула важность контроля за детьми, поскольку они могут принести инфекцию в семью, подвергая риску пожилых членов семьи.

Будут ли ограничения в школах из-за метапневмовируса

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал возможное введение ограничительных мер в образовательных учреждениях Казахстана в связи с распространением метапневмовируса.

"Образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к различным вызовам – это опыт, накопленный при пандемии 2020 года. Поэтому все колледжи и школы полностью оборудованы всеми необходимыми средствами для готовности к данной ситуации, но на сегодняшний день, я думаю, нужно ждать решения Министерства здравоохранения", – заявил Бейсембаев.

Министр отметил, что решение о введении ограничительных мер будет принимать Министерство здравоохранения с учетом эпидемиологической обстановки.

Обстановка в мире

Напомним, что вспышка метапневмовируса была зафиксирована в последнюю неделю декабря в Китае. Согласно данным управления по контролю и профилактике заболеваний Китая, HMPV занял второе место по распространенности после гриппа, причем наблюдался рост числа заболевших.