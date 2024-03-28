Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры

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Сегодня 14:01
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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Месут Озил похвастался своей актуальной формой, передают Vesti.kz.

У себя в соцсетях он опубликовал фото с персональным тренером из тренажерного зала. Как видно, экс-футболист "Реала" и "Арсенала" держит себя в тонусе, несмотря на то что завершил карьеру в прошлом году.

Если из футбола Месут ушел в марте 2023-го, то карьеру в сборной Германии завершил в июле 2018-го, объяснив свое решение шквалом оскорблений на национальной почве.

В его клубной карьере также были "Шальке", "Вердер", "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

С "Вердером" выиграл 1 трофей, с "Реалом" - 3, с "Арсеналом" - 7.

В составе сборной Германии становился чемпионом мира 2014 года в Бразилии.

Метки:
Германия Реал Мадрид Арсенал
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Сегодня , 14:01
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