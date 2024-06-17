Месси и Антонелла взяли паузу в семейных планах: подробности

Лидер "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что они с супругой Антонеллой Рокуццо уже не стараются завести дочку, передают Vesti.kz со ссылкой на Приватный футбол.
В марте 22-го Лео говорил:
"Да, я хочу дочку. Мы рады рождению Чиро, но теперь хотим девочку"
В ноябре 22-го:
"Мы с Антонеллой продолжим стараться, пока не родится девочка"
Сентябрь 23-го:
"Мы хотели бы снова завести ребенка. Но посмотрим"
На днях:
"Я бы хотел, чтобы у нас родилась дочь, но сейчас мы не стараемся"
Месси состоит в отношениях с Антонеллой с 2008 года. Долгое время они жили в неформальном браке, официальная свадьба состоялась лишь 30 июня 2017 года через несколько дней после 30-летия футболиста. Пара воспитывает трех сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.