Месси и Антонелла взяли паузу в семейных планах: подробности

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Сегодня 12:19
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Лидер "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что они с супругой Антонеллой Рокуццо уже не стараются завести дочку, передают Vesti.kz со ссылкой на Приватный футбол.

В марте 22-го Лео говорил:

"Да, я хочу дочку. Мы рады рождению Чиро, но теперь хотим девочку"

В ноябре 22-го:

"Мы с Антонеллой продолжим стараться, пока не родится девочка"

Сентябрь 23-го:

"Мы хотели бы снова завести ребенка. Но посмотрим"

На днях:

"Я бы хотел, чтобы у нас родилась дочь, но сейчас мы не стараемся"

Месси состоит в отношениях с Антонеллой с 2008 года. Долгое время они жили в неформальном браке, официальная свадьба состоялась лишь 30 июня 2017 года через несколько дней после 30-летия футболиста. Пара воспитывает трех сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

Метки:
Месси Лионель Футбол

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