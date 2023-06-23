Мать Роналду планировала аборт, будучи беременной Криштиану

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 09:30
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Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась в социальных сетях своей историей. В ее посте она рассказала о том, что их мать Долореш ранее рассматривала возможность аборта, когда она была беременна Криштиану, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Криштиану родился тогда, когда не должен был. Наша мама, Долореш, не могла родить ребенка - еды было мало, уходило много сил. Иногда даже того, что было, не хватало, чтобы прокормить всех.

Долореш хотела сделать аборт, но что-то остановило ее в этот момент, и ребенок родился. 39 лет назад она приняла это решение против всего и против всех. И ребенок появился на свет", - написала Кати Авейру.

38-летний Роналду появился на свет 5 февраля 1985 года в Фуншале (Португалия).

На днях Роналду, выступающий за "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

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Метки:
Роналду Криштиану

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