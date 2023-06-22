Маск захотел подраться с Цукербергом

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Сегодня 09:18
©instagram.com/elonmusk/zuck

Илон Маск, американский миллиардер и владелец Twitter, готов подраться с другим американским медиамагнатом и главой Meta Марком Цукербергом на фоне сообщений о том, что его компания создает конкурента Twitter, передают Vesti.kz.

"Я готов к поединку в клетке, если это так", - написал Маск в соцсетях.

"Пришли мне место", - ответил Цукерберг.

Ранее СМИ писали, что Маск в детстве ходил на карате, таэквондо и дзюдо. Цукерберг по сей день увлекается джиу-джитсу.

Отметим, что в начале июня информационный ресурс The Verge опубликовал статью, в которой говорилось, что один из руководителей компании Meta представил сотрудникам концепцию будущего конкурента Twitter. Разработчики представили новое приложение под названием "Threads" (рабочее название "Project 92"), которое планируется использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователях.

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