Любовница Бекхэма снова заявила о себе спустя 20 лет. Она раскрыла правду

Ребекка Лус снова напомнила о себе, раздувая огонь давнего скандала, связанного с именем бывшего футболиста мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма. В эксклюзивном интервью испанскому изданию El Mundo она уверенно заявила, что ее роман с экс-капитаном сборной Англии был абсолютно реальным. Несмотря на угрозы со стороны Бекхэма и его адвокатов, Лус решила остаться в Европе, чтобы рассказать свою версию событий, передают Vesti.kz.

По словам Ребекки, она начала работать в семье Бекхэмов в качестве няни и личного помощника Виктории после их переезда в Мадрид.





Ее основной задачей было помочь Виктории адаптироваться в новом городе, организовать досуг и создать комфортные условия. Однако "потребность" в Лус в семье постепенно росла.

"Я была первым человеком, которого они видели утром. Я предлагала планы на день, старалась облегчить их быт," - вспоминает Лус.

Роман с Дэвидом, по ее словам, начался с ужина в ресторане, принадлежащем семье актера Хавьера Бардема. Чтобы избежать внимания прессы, Бекхэм даже прятался в багажнике автомобиля. Но после огласки их отношений, няня столкнулась с яростной критикой.

"Это был невероятно сложный период. Меня называли ужасными словами в телешоу, обвиняли в том, чего я никогда не делала. Испанцы относились к этому спокойно, считая это обычным делом. В Англии меня ненавидели, ведь Дэвид был их национальным героем. А в Нидерландах, наоборот, восхищались, что у меня была связь с такой знаменитостью," - рассказала она.

Ребекка также призналась, что задумывалась о побеге в Австралию после давления со стороны английской прессы. Но вместо этого она осталась, чтобы отстаивать свою правду на многочисленных телешоу.

Несмотря на угрозы судебного разбирательства, иск против Лус так и не был подан.

"На одном из шоу появился человек по имени Кико Матаморос и заявил, что он меня знает и называл непристойными словами. У меня с ним никогда не было ничего общего. Другой мужчина утверждал, что мы были вместе на яхте Роналду в Бразилии, где, по его словам, я якобы имела отношения со всеми футболистами. Но это ложь - я никогда даже не была в Бразилии. Мои родители записывали все эфиры на VHS и очень переживали за меня".

Скандал 2004 года остается одним из самых громких в мире футбола, его тени до сих пор следуют за семьей Бекхэмов.

А предполагаемая любовница английского футболиста в очередной раз вынесла эту историю на поверхность.



