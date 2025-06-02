Лето у водоемов: советы, которые спасут жизнь вам и вашим близким

Лето - время отдыха у воды, но вместе с теплом приходит и рост несчастных случаев на водоемах. Чтобы избежать трагедий, Vesti.kz собрали самые важные советы, которые помогут провести время у воды безопасно - для вас и ваших близких.

Главное табу - алкоголь

Звучит банально, но именно алкоголь чаще всего становится причиной беды. Даже пара освежающих стаканчиков могут ослабить инстинкт самосохранения.

Люди начинают лезть в воду, соревнуются - кто дальше, кто выше, прыгают с мостов, устраивают заплывы в неосвоенных местах - и все это с нарушенной координацией.

Трезвость - первый и самый важный шаг к безопасности.

Где можно купаться, а где - опасно

Плавать стоит только там, где это разрешено и оборудовано: спасательные вышки, буйки, чистый песок, дежурные службы.

Дикие пляжи выглядят красиво, но никто не знает, что под водой - коряги, обрывы, мусор. А если что-то случится, помощи может просто не быть. Никогда не прыгайте в воду, не зная глубины и состояния дна. Там может быть все что угодно: плита, коряга, бетонный блок.

Каждый год фиксируются травмы позвоночника, полученные именно из-за "шутливых" прыжков в неосвоенных местах.

Если видите щит "Купание запрещено" - уважайте его. Запрет может быть связан не только с риском травмы, но и с санитарными нормами: в зараженной воде можно подхватить серьезное заболевание.

Дети у воды - только под присмотром

Маленькие дети могут захлебнуться буквально за несколько секунд. Они не чувствуют границ, могут оступиться, поскользнуться, испугаться.

Ни на секунду не отпускайте их из поля зрения. Идеально, если сопровождающий взрослый умеет хорошо плавать и оказывать первую помощь.

Контраст температур - враг

Летнее солнце греет беспощадно. Организм перегревается, и прыжок в прохладную воду может вызвать спазм сосудов, остановку сердца или потерю сознания.

Поэтому сначала остыньте в тени, только потом заходите в воду - и не резко, а постепенно.

Лучше купаться утром или вечером, когда солнце не так активно. Оптимальная температура воды - от +18 °C, воздуха - от +22 °C. Пожилым и незакаленным людям не стоит заходить в прохладную воду - даже пара минут может привести к переохлаждению.

Купаться сразу после еды или на голодный желудок тоже не рекомендуется. Оптимальное время - через час после легкого перекуса или через два часа после основного приема пищи.

Судороги и усталость: что делать?

Если почувствовали усталость, не боритесь с собой - отдыхайте прямо в воде. Перевернитесь на спину, двигайте руками и ногами, удерживайте равновесие.

В случае судороги - глубоко вдохните, постарайтесь расслабиться и тяните сведенную ногу на себя. Не заплывайте далеко - силы могут подвести, а течение утащит.

Как выбраться из течения, водоворота и водорослей

С течением лучше не бороться - оно все равно сильнее. Плывите по направлению течения, но под небольшим углом к берегу.

Если затянуло в водоворот - наберите воздуха, уйдите под воду и резко отплывите в сторону. В большинстве случаев водовороты у поверхности слабее, чем на глубине.

Еще один важный момент: плавая среди водорослей, двигайтесь у самой поверхности и старайтесь не махать руками резко - так вы не запутаетесь. Если все-таки зацепились - примите позу "поплавка", успокойтесь и медленно освободитесь.

Надувные матрасы и игрушки - это не плавсредства. Даже легкий ветер может унести вас далеко от берега. А если вдруг спустится воздух - ни о какой плавучести речи уже не идет.

Если перевернулось судно

Не паникуйте. В большинстве случаев лодка держится на плаву. Держитесь за нее, зовите на помощь и двигайтесь к берегу. Если оказались под лодкой - не закрывайте глаза, найдите просвет и выныривайте. Главное - сохранять спокойствие.