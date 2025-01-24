Коммунальные услуги снова подорожают в Казахстане

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане вырастут, однако увеличение будет минимальным. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов на брифинге в правительстве, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Минимальный рост тарифов

Вице-министр заверил, что проводились детальные расчеты, и повышение будет минимальным. Конкретные цифры он не раскрыл, отметив, что они варьируются в зависимости от субъекта естественных монополий.

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов. Это не прогнозы, это расчеты, проведенные на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост", - заявил Арман Касенов.

Контроль за влиянием инфляции

По словам Касенова, в расчетах учитывается инфляция и её влияние на цены. В случае превышения допустимого порога принимаются меры для ограничения роста тарифов.

"Инфляционная корзина содержит несколько сотен продуктов. Влияние каждого из элементов минимальное. Перед принятием решения по тарифам на железную дорогу, ГСМ и другие услуги проводятся подробные расчеты, чтобы минимизировать инфляционные эффекты", - подчеркнул вице-министр.

Вывод

Рост тарифов будет минимальным и контролируемым, заверяют в Министерстве национальной экономики. Конкретные изменения зависят от субъектов естественных монополий, но внимание к инфляции и социальному воздействию остается приоритетом.