Коммунальные услуги снова подорожают в Казахстане

Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане вырастут, однако увеличение будет минимальным. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов на брифинге в правительстве, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.Минимальный рост тарифов
Вице-министр заверил, что проводились детальные расчеты, и повышение будет минимальным. Конкретные цифры он не раскрыл, отметив, что они варьируются в зависимости от субъекта естественных монополий.
Контроль за влиянием инфляции
"Будет осуществлен минимальный рост тарифов. Это не прогнозы, это расчеты, проведенные на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будут расти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост", - заявил Арман Касенов.
По словам Касенова, в расчетах учитывается инфляция и её влияние на цены. В случае превышения допустимого порога принимаются меры для ограничения роста тарифов.
Вывод
"Инфляционная корзина содержит несколько сотен продуктов. Влияние каждого из элементов минимальное. Перед принятием решения по тарифам на железную дорогу, ГСМ и другие услуги проводятся подробные расчеты, чтобы минимизировать инфляционные эффекты", - подчеркнул вице-министр.
Рост тарифов будет минимальным и контролируемым, заверяют в Министерстве национальной экономики. Конкретные изменения зависят от субъектов естественных монополий, но внимание к инфляции и социальному воздействию остается приоритетом.