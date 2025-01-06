Казгидромет предупредил жителей Алматы и еще 9 городов

Cиноптики Казгидромета предупредили жителей Алматы и еще девяти городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут способствовать загрязнению воздуха, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Прогноз на 6 января 2025 года

Согласно сообщению Казгидромета, 6 января 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в следующих городах:

АлматыПавлодарКарагандаЖезказганБалхашТемиртауУсть-КаменогорскСемейРиддерАтырау.Причины загрязнения

Неблагоприятные метеорологические условия возникают из-за сочетания факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Эти явления способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, что увеличивает риск загрязнения воздуха.

Рекомендации для жителейОграничьте время пребывания на улице, особенно вблизи оживленных магистралей.Используйте маски или респираторы для снижения воздействия загрязняющих веществ.При наличии возможности сократите использование автомобилей и других источников выбросов.Пейте больше воды и укрепляйте иммунитет.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 6 января в Казахстане.