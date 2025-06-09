В Казахстане утвердят лимит на мобильные переводы - кого будут проверять

Четкие критерии для проверки мобильных переводов в Казахстане планируют утвердить в 2026 году, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Лимит на мобильные переводы

По информации Комитета государственных доходов Минфина, с 2025 года предельный объем входящих мобильных переводов за три месяца составит 12 минимальных заработных плат - 1 020 000 тенге. Лимит согласован Минфином, Национальным банком и банками второго уровня. Первоначально рассматривался значительно меньший порог - 255 тысяч тенге.

Если на счет физического лица, не зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, за три месяца поступит более миллиона тенге, налоговые органы могут инициировать проверку, особенно если переводы будут от сотни и более разных отправителей.

"Предлагается следующая редакция критерия: получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 12 МЗП", - уточнили в КГД.

Кого будут проверять

Под наблюдение могут попасть даже представители микробизнеса - например, продавцы домашних продуктов на рынках. Чтобы не превысить лимит, ежедневно можно получать не более 11,1 тысячи тенге. В противном случае переводы могут быть квалифицированы как доход от незарегистрированной предпринимательской деятельности.

В КГД подчеркнули, что в расчет берутся только переводы от других физических лиц. Зарплаты, социальные выплаты, переводы с депозитов и пополнения через банкоматы в учет не идут.

В прошлом году обсуждение инициатив по контролю за мобильными переводами вызвало недовольство среди представителей малого бизнеса - многие вновь начали рассчитываться наличными. Тогда депутаты Мажилиса предложили установить лимит в 1,5 миллиона тенге и призвали к защите предпринимателей.

Когда вступят в силу новые правила

Поправки, касающиеся мобильных переводов, уже включены в проект нового Налогового кодекса, одобренного Мажилисом. В ближайшее время документ рассмотрит Сенат.

Если закон примут в текущей редакции, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Одновременно Минфин и Национальный банк утвердят совместный приказ с окончательными критериями для проверок, сообщили в КГД.

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