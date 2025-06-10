В Казахстане снизили максимальную ставку по ипотеке - что изменилось

В Казахстане установлена новая предельная ставка по ипотечным займам - теперь она не должна превышать 20 процентов годовых. Ранее этот показатель составлял 25 процентов, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Что изменилось

Решение принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком. Оно оформлено в виде постановления, подписанного в апреле и мае 2025 года. Документ вносит поправки в действующее с августа 2024 года постановление.

Снижение коснулось годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), которая отражает реальную стоимость кредита с учетом всех платежей и комиссий. Новый лимит означает, что финансовые организации не смогут выдавать ипотечные кредиты с более высокой ставкой.

Важно отметить, что ограничения распространяются не только на новые договоры, но и на изменения условий уже действующих займов, включая рефинансирование и введение новых комиссий.

Постановление вступит в силу с 16 июня 2025 года. После официальной регистрации в Министерстве юстиции документ появится в базе данных "Әділет". Ознакомиться с ним можно и на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Предельные ставки по кредитам в Казахстане

Остальные виды займов остались без изменений.

ипотечные жилищные займы - 20%;

беззалоговые банковские займы - 46%;

залоговые банковские займы - 35%;

микрокредиты - 46%;

"до зарплаты" микрокредиты (до 45 дней и в пределах 45 МРП) — 0,3% в день, но не более 179% ГЭСВ.

Такое решение приняли для повышения доступности ипотечных жилищных займов.