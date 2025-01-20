Как отдохнут казахстанцы в феврале 2025 года

В феврале 2025 года в Казахстане государственных праздников не предусмотрено, поэтому казахстанцы будут отдыхать только по субботам и воскресеньям. В общей сложности, на последний месяц зимы приходится всего 8 выходных дней, передают Vesti.kz.

Профессиональные праздники

Несмотря на отсутствие официальных праздничных выходных, в феврале будут отмечаться профессиональные и тематические дни, когда принято поздравлять тех, кто связан с соответствующими сферами. Эти праздники утверждены приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК №480 от 17 ноября 2023 года. Вот перечень:



1 февраля: День работников гражданской авиации Республики Казахстан.

2 февраля: Национальный день печати.

15 февраля: День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.



Международные дни и праздники ООН

Также в феврале отмечаются международные дни, утвержденные ООН. Эти даты служат напоминанием о значимых событиях и глобальных проблемах:



4 февраля: Всемирный день борьбы против рака; Международный день человеческого братства.

10 февраля: Всемирный день зернобобовых.

11 февраля: Международный день женщин и девочек в науке.

12 февраля: День Красной Руки (память детей-солдат); День Дарвина.

13 февраля: Всемирный день радио.

20 февраля: День социальной справедливости.

21 февраля: Международный день родного языка.

27 февраля: Всемирный день неправительственных организаций (НПО).



Таким образом, несмотря на отсутствие длинных выходных, февраль будет насыщен событиями, значимыми как для отдельных профессиональных сообществ, так и для мирового сообщества.