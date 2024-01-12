Известная телеведущая ушла от мужа-хоккеиста

Новости спорта Lifestyle
Вчера 20:00
©instagram.com/leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева объявила о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым. Она также объяснила причину разрыва отношений со своим мужем, передают Vesti.kz.

"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала 52-летняя Кудрявцева в своем телеграм-канале.

36-летний Макаров - ее третий муж. В браке они находились с 2013 года, в 2018-м у них родилась дочь Мария.

Макаров завершил карьеру в 2022 году. Она прошла в основном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), он выступал за такие клубы, как СКА, "Динамо" (Москва), "Нефтехимик", ЦСКА, "Салават Юлаев", "Авангард" и "Сибирь". В КХЛ сыграл 551 матч и набрал 165 (77+88) очков.

Добавим, что Кудрявцева является уроженкой Усть-Каменогорска.

Метки:
КХЛ
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