Игрок сборной Испании потерял жену из-за клуба

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Сегодня 17:23
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Полузащитник "Пари Сен-Жермена" и сборной Испании Марко Асенсио объявил о расставании со своей женой Сандрой Гараль, передают Vesti.kz.

Пара состояла в отношениях с 2018 года, а поженилась только 11 месяцев назад.

"Совсем недавно, после некоторого времени размышлений, мы с Сандрой по обоюдному согласию решили расторгнуть наш брак. Это были замечательные годы, и я хотел бы публично поблагодарить Сандру за все, что я пережил вместе с ней. Она всегда будет занимать место в моем сердце как особенный человек, который многое мне дал и с которым мне было приятно разделить важный момент в моей жизни", - сказал Асенсио.

Причины расставания неизвестны, но ходят слухи, что Гараль не хотела переезжать из Испании в Париж. Как известно, Асенсио перешел в ПСЖ из "Реала" в прошлом году, подписав контракт до 30 июня 2026 года.

В карьере Асенсио также были "Эспаньол" и "Мальорка". В минувшем сезоне Лиги 1 он провел за парижан 19 матчей, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Метки:
ПСЖ Футбол

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