Гололед и морозы до 25 градусов: погода в Казахстане на 8 января

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ждет жителей Казахстана в среду, 8 января, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Погода в Астане

В столице ночью ожидается переменная облачность, снег, временами сильный снег и метель. Днем - небольшие осадки и низовая метель. Температура воздуха в течение суток составит 13-15 градусов мороза. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, ночью и утром с порывами до 15-20 метров в секунду.

Погода в Алматы

В Алматы ночью будет облачно, с сильным снегом, туманом и гололедом. Днем также сохранится облачность, временами снег, гололед и туман. Ночная температура составит 5-7 градусов мороза, дневная - 0-2 мороза. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду.

Общая ситуация по стране

Среду в Казахстане будет сопровождать вторжение холодных воздушных масс из-за западного антициклона. Это приведет к резкому понижению температуры. На севере республики ночью будет до 15-25 градусов мороза, в южных регионах - 5-15 градусов ниже нуля. В горных районах Алматинской области и области Жетысу температура опустится до 20-25 градусов мороза.

Также прогнозируется усиление ветра, туман и гололед по всей территории страны. Жителей Казахстана призывают быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия при планировании поездок.