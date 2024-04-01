Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 20:22
©instagram.com/sogoyasha/

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и тульского "Арсенала" Александр Зуев предстал на видео со своей женой Элиной Зуевой, сообщают Vesti.kz.

Супруга игрока показывала различные танцевальные движения, которые он должен был повторять.

"Когда подписываешься на все сумасшедшие идеи своей жены😂😂😂", - пишет Элина в своем Instagram.

Зуева обещала показать результат в следующем Reels.

Зуев является воспитанником костанайского футбола. Но в 2005 году вместе с семьей переехал в Россию, где играл за местные сборные разных возрастов. Также в его карьере были "Крылья Советов", "Химки", "Рубин", "Ростов", "Спартак" и сербский ИМТ.

Ранее выступал Зуев за сборные России различных возрастов, в том числе за молодежную. С лета прошлого года он решил защищать цвета сборной Казахстана.

В составе национальной команды он провел три матча и забил один гол.

Метки:
Сборная РК по футболу Россия Социальные сети Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:22
Lifestyle
Футболист из Казахстана подписался на сумасшедшую идею жены
29 марта, 21:12
Lifestyle
Секс-символ ММА спровоцировала казахстанку пикантными фото
28 марта, 14:01
Lifestyle
Месут Озил показал, как подкачался после завершения карьеры
27 марта, 13:36
Lifestyle
Назым Кызайбай показала, как от души отрываться на казахских тоях
24 марта, 17:27
Lifestyle
Секс-символ казахстанского волейбола сделала заявление после избиения парнем
20 марта, 19:50
Lifestyle
Джорджина Родригес показала жизнь с Роналду в раю
18 марта, 14:30
Lifestyle
Секс-символ ММА показала тренировку в крошечном бикини
18 марта, 13:20
Lifestyle
Самое умиляющее видео с Роналду появилось в Сети
17 марта, 13:04
Lifestyle
Рекордсменка Казахстана похвасталась аппетитными формами
13 марта, 21:32
Lifestyle
Девушка Криштиану Роналду сделала признание о Рамадане
© 2008 - 2024 ТОО «EML»