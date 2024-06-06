Джорджина призналась в любви и растрогала соцсети

Новости спорта Lifestyle
Вчера 17:34
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, девушка нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, опубликовала в соцсетях семейное фото, сообщают Vesti.kz.

Семья отметила дни рождения Евы и Матео, с чем Джорджину и Криштиану поздравили в комментариях под фото пользователи соцсетей. 

"Я их люблю", - говорится в подписи к снимку от Родригес.

За час пост собрал более 280 000 "лайков".

Отметим, что Криштиану и Джорджина все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес Футбол

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