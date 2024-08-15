Джорджина показала себя в откровенном образе и спровоцировала фанатов

Новости спорта Lifestyle
15 августа 17:53
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, девушка нападающего саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, опубликовала новые фотографии у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Среди прочих она поделилась со снимком в откровенном наряде и этим самым спровоцировала своих подписчиков на комплименты. Ее фото за час набрало 388 455 "лайков". На ее страницу в Instagram подписаны 61,6 миллиона человек. С каждым разом их число растет.

Напомним, Джорджина и Роналду все еще не узаконили свои отношения, вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Криштиану защищает цвета "Аль-Насра" с прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В предыдущем чемпионате Саудовской Аравии он провел 31 матч, забив 35 голов и отдав 11 результативных передач.

Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану Футбол

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