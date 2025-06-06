Дэвид Бекхэм получит королевский титул. Известны подробности

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Бекхэм, показывавший яркую игру в мадридском "Реале" и МЮ, станет рыцарем-бакалавром и получит титул "сэр", а его супруга - "леди".

Церемония присуждения состоится в конце месяца. В настоящее время рыцарский титул в Великобритании не соответствует его первоначальному значению, выступая в качестве признания заслуг человека перед страной со стороны правящей королевской семьи.

Напомним, в качестве игрока Бекхэм защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала", французского ПСЖ, итальянского "Милана" и американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Сейчас 50-летний Бекхэм владеет американским клубом "Интер Майами".



