Блогер накачался как Роналду

Российский блогер и эксперт по калистенике Андрей Семенихин создал форму как у португальского футболиста Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.
Как известно, Роналду трепетно относится к своему здоровью и телу. Поэтому его иногда называют настоящим атлетом.
"Что скажете, получилось создать форму как у Роналду?", - обратился Семенихин к своим подписчикам в Instagram.
Ответы не заставили себя ждать:
"Разница только в том, что у него на полмиллиарда больше подписчиков"
"Роналду еще ставил задачу массу сбросить, чтобы продлить футбольное долголетие, по молодости он более вкаченный был"
"Слева четкий пацан, а справа кто такой?"
"Криштиану тоже у вас тренируется?"
"Даже лучше"
"У Роналду не получилось"
"Кроссовок с носками только не хватает"
"Даже чуток перебор"
"Похож!!!"
Напомним, что Роналду с минувшей зимы выступает за саудовский "Аль-Наср", за который забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх.