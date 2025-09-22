Бейсболист, футболист и фехтовальщик: кем были Backstreet Boys до мировой сцены

21 сентября в Астане прошёл долгожданный концерт Backstreet Boys – легендарного бойз-бэнда, который в 90-е и 2000-е стал символом целого поколения. Но мало кто знает, что у участников группы есть и спортивное прошлое. Vesti.kz уже собрали самые любопытные факты.

Кевин Ричардсон

Кевин Ричардсон с детства проявлял себя как разносторонний человек. В школьные годы он играл и в бейсбол, и в американский футбол, а позже стал капитаном команды Estill County Engineers. Этот опыт ещё в юности подчеркнул его лидерские качества.

Любовь к спорту он сохранил до сих пор: певец нередко публикует в социальных сетях посты, посвящённые американскому футболу.

Помимо спорта, Кевин занимался шахматами и даже получил сертификат инструктора по бальным танцам. Его подростковые годы стали редким сочетанием спорта, интеллектуальных занятий и искусства, что в итоге помогло сформировать артиста с яркой харизмой и сильным характером.





Брайан Литтрелл

Брайан Литтрелл не был страстным поклонником спорта, но в детстве успел попробовать себя и в бейсболе – играл в Little League и Babe Ruth League, и на баскетбольной площадке показывал достойные результаты. Казалось, у него действительно могли быть перспективы в этой сфере.

Однако болезнь изменила его судьбу. Брайан родился с врождённым пороком сердца и не раз оказывался в больнице в критическом состоянии.

В пять лет ему поставили тяжёлый диагноз – бактериальный эндокардит, воспаление внутренней оболочки сердца. Тогда врачи давали минимальные шансы на жизнь.

Позже певцу потребовалась операция на открытом сердце, чтобы исправить врождённый дефект. Её несколько раз откладывали по настоянию менеджмента группы, и только затем вмешательство всё же состоялось.

Пережитые испытания не сломили Брайана, а напротив – стали источником силы. Уже будучи звездой мировой сцены, он создал фонд "Brian Littrell Healthy Heart Club", чтобы поддерживать детей и взрослых, столкнувшихся с подобными проблемами.





Хауи Дороу

Хауи Дороу тоже начинал с бейсбола. Он играл в юношеской лиге Little League и, хотя не стал звездой спорта, приобрёл важный опыт: умение работать в команде и стойкость к поражениям.

Со временем он понял, что его настоящая страсть – музыка. В юности Хауи часто участвовал в прослушиваниях, где познакомился с Ником Картером и Эй Джеем Маклином. В 1992 году трое друзей откликнулись на объявление в газете о наборе подростков в вокальную группу.

К ним позже присоединились Кевин Ричардсон и его двоюродный брат Брайан Литтрелл. Так и появилась группа, которую теперь знает весь мир.





Ник Картер

Ник Картер никогда не занимался спортом профессионально, но сейчас бейсбол играет особую роль в его жизни. Он тренирует своего девятилетнего сына Одина, который выступает за молодежную команду Sin City Thunder.

Картер признается, что чувствует себя счастливым в роли тренера и наставника, ведь это позволяет ему быть не только артистом, но и отцом, вовлечённым в жизнь ребенка.

Ещё до мировой славы Ник строил карьеру в шоу-бизнесе. С ранних лет он участвовал в кастингах, снимался в рекламе и ради этого даже перешёл на домашнее обучение.

В 1989 году он пробовался в легендарный "Клуб Микки Мауса", а через год появился в фильме "Эдвард Руки-ножницы". Уже подростком он исполнял каверы на популярные песни, которые позже вышли отдельным альбомом "Before the Backstreet Boys 1989–1993".





Эй Джей Маклин

История Эй Джея особенная. Его спорт всегда был связан с искусством. В четыре года мама отдала его на танцы, и с тех пор он занимался ежедневно. Балет, джаз, чечетка, хип-хоп, бальные танцы, сальса, меренге – список впечатляет. Помимо этого, он занимался гимнастикой и даже пробовал себя в фехтовании.

В 12 лет Маклин собрал собственную танцевальную труппу и участвовал в конкурсах. Побеждать не удавалось, но именно тогда он приобрел уверенность и харизму, которые позже помогли ему стать звездой сцены.

Детство у Эй Джея было непростым. Сверстники дразнили его за любовь к танцам и отсутствие интереса к "обычным" видам спорта. Но он воспринимал это как зависть к его таланту и к тому вниманию, которое он неизбежно привлекал.





Стоит отметить, что шоу в Астане стало не просто концертом. В столицу приехали свыше 12 тысяч поклонников из 45 стран мира, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию и Узбекистан.

Backstreet Boys по праву считаются одной из самых успешных поп-групп в истории музыки. На их счету более 130 миллионов проданных альбомов по всему миру, а концерт в Астане стал частью глобального турне. 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы.