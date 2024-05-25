Прямая трансляция первых матчей нового турнира за миллион долларов

Сегодня, 25 мая, в Казахстане состоятся первые матчи нового клубного футбольного турнира Кубка лиги. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции субботних игр.

Все четыре матча, которые пройдут сегодня, будут показаны в прямом эфире на сайте QFL. Кроме того, игры будут показывать телеканалы Q Football, Q League и Q Arena.

В группе B сыграют "Женис" - "Тобол" (17:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), а в группе С встретятся "Атырау" - "Ордабасы" (18:00) и "Елимай" - "Туран" (20:00).

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