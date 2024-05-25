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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок лиги
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Прямая трансляция первых матчей нового турнира за миллион долларов

Прямая трансляция первых матчей нового турнира за миллион долларов
©ФК "Тобол"

Сегодня, 25 мая, в Казахстане состоятся первые матчи нового клубного футбольного турнира Кубка лиги. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции субботних игр.

Все четыре матча, которые пройдут сегодня, будут показаны в прямом эфире на сайте QFL. Кроме того, игры будут показывать телеканалы Q Football, Q League и Q Arena.

В группе B сыграют "Женис" - "Тобол" (17:00) и "Актобе" - "Кайсар" (20:00), а в группе С встретятся "Атырау" - "Ордабасы" (18:00) и "Елимай" - "Туран" (20:00).

Подробнее о Кубке лиги можете прочитать здесь:

Миллион долларов призовых и высокий статус. Что известно о новом турнире - Кубке лиги Казахстана?

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Метки:
Футбол Кубок лиги Казахстан Женис ФК Тобол ФК Актобе ФК Кайсар ФК Атырау ФК Ордабасы ФК Елимай ФК Туран ФК

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