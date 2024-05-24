Миллион долларов призовых и высокий статус. Что известно о новом турнире - Кубке лиги Казахстана?

Уже завтра, 25 мая, в Казахстане начнутся матчи нового футбольного турнира - QFL Кубка лиги. Еще один кубковый турнир с щедрым призовым фондом должен добавить изюминки текущему сезону. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

О появлении нового турнира слухи ходили еще в прошлом году. Тогда говорилось, что футбольные чиновники Казахстана хотят ввести в календарь еще один турнир - Кубок лиги. В пример приводились турниры с таким же названием, которые проходят во многих странах мира, включая Англию и Португалию. В Англии этот трофей разыгрывается в первую очередь - в феврале "Ливерпуль" на 118-й минуте забил победный мяч "Челси" в финале.

В феврале стало известно, что меняется формат проведения Кубка Казахстана. С этого года противостояния стадии 1/8 финала и 1/4 финала состояли из одной игры. Тем самым лига разгрузила календарь для Кубка лиги.

Конечно, Кубок Казахстана по-прежнему является вторым по значимости турниром в Казахстане. Ведь победа в нем дает право не только на участие в Суперкубке Казахстана, но и путевку в еврокубки. Однако у Кубка лиги есть свои козыри, которые для кого-то покажутся более красноречивыми - это призовой фонд в 450 миллионов тенге (1,01 миллиона долларов на сегодняшний день).

Победитель турнира получит 90 миллионов тенге, а финалист - 50 миллионов. Кроме того, предусмотрены бонусы: восемь миллионов - за участие в турнире, два миллиона - за ничью в групповом этапе, пять миллионов - за победу в групповом этапе, 10 миллионов - за выход в полуфинал, 11 миллионов - за выход в финал. Если будущие триумфаторы выиграют все матчи, то в сумме могут рассчитывать на 134 миллиона тенге (участие, три победы в группе, выход в полуфинал, финал, а также победа в нем).

В турнире примут участие 16 клубов, 13 из которых представляют премьер-лигу (КПЛ), а еще три команды - выходцы из первой лиги. Такое же соотношение по представительству лиг было в Кубке Казахстана, но здесь состав несколько видоизменился.

Если в Кубке Казахстана от первой лиги участвовали SD Family, "Академия Онтустик" и "Тараз", то в Кубке лиги сыграют "Акжайык", "Каспий" и "Тараз". Выходит, что только жамбыльцам удастся сыграть сразу в обоих кубковых турнирах этого сезона (если рассматривать клубы первой лиги).

Однако здесь, в отличие от Кубка Казахстана, все начнется с группового этапа. Четыре квартета, из которых выйдут по две лучшие команды. Ответных матчей не будет, поэтому в группе у каждой команды состоится не шесть игр, а три. Плей-офф начнется уже со стадии 1/4 финала, а дальше полуфинал и финал. Если решающий матч Кубка Казахстана пройдет непривычно рано, уже в сентябре, то розыгрыш Кубка лиги завершится только 24 ноября.

Если исходить из календаря, то может показаться, что Кубок лиги уже сместил Кубок Казахстана по значимости. Здесь большой финансовый интерес клубов, больше матчей, а еще финал, который будет закрывать сезон и пройдет уже после окончания КПЛ-2024.

В первом туре группового этапа, в ближайшие выходные, пройдут следующие матчи:

Все матчи Кубка лиги будут транслироваться на телевидении. Телеканалпокажет матчи "Женис" - "Тобол", "Жетысу" - "Астана" и "Кайрат" - "Акжайык"; Q Arena будет транслировать "Атырау" - "Ордабасы" и "Елимай" - "Туран";сосредоточит внимание на встречах "Актобе" - "Кайсар", а- на игре "Тараз" - "Кызыл-Жар". Кроме того, Q Football и Q League покажут матч "Каспий" - "Шахтер". Также все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте QFL

Напомним, что из-за матчей Кубка лиги следующий тур КПЛ состоится только 1-2 июня.

Фото: ФК "Ливерпуль"©️