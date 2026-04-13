Звезда ПСЖ уделал легенду и установил новый рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермена" Витинья установил новый рекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Португалец совершил 1319 передач в Лиге чемпионов. Это новый рекорд турнира.

В матче против "Ливерпуля" (2:0) Витинья обновил предыдущий рекорд, который был установлен Хави Эрнандесом в его последнем сезоне с "Барселоной" (сезон 2014/2015), когда испанский полузащитник за весь турнир сделал 1299 передач.

В том сезоне "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, и это остаётся последним титулом каталонцев в турнире на сегодняшний день.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В ночь с 14 на 15 апреля парижане сыграют ответный матч с "Ливерпулем" в 1/4 финала.