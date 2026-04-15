Нападающий каталонской "Барселоны" Рафинья раскритиковал судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу "сине-гранатовых". Однако в полуфинал ЛЧ прошёл "Атлетико" за счёт победы в первой игре (2:0).

"Для меня это был украденный матч. Мало того, что у судейства было много проблем, принятые ими решения были невероятными. "Атлетико" совершил не знаю сколько фолов, а судья не показал им ни одной жёлтой карточки. Что я действительно хочу понять, так это их страх перед победой "Барселоны". Это было тяжело, особенно когда видишь, что нужно втрое больше усилий, чтобы выиграть игру. Я понимаю, что можно допустить ошибку в одном матче, но в двух подряд?", — приводит слова Рафиньи Marca.

Добавим, что "Барселона" доигрывала оба матча против "Атлетико" в меньшинстве - в первой игре был удалён Пау Кубарси, а в ответной — Эрик Гарсия.

В полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет с победителем противостояния "Арсенала" и "Спортинга" (первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу лондонского клуба).