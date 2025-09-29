Защитник "Кайрата" Егор Сорокин дал комментарий перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сорокин заметил, что для успеха в матче с таким соперником необходима коллективная работа и высказался о состоянии молодого вратаря Шерхана Калмурзы.

"Ждём матча, уделяем внимание теории, команда готова. Чем ближе матч, тем больше концентрации. Есть напряжение, но это не боязнь. Это связано с концентрацией. Любая ошибка будет стоить нам дорого. Мы хотим проявить себя и представить Казахстан на должном уровне.

Мы можем добиться результата с помощью дисциплины, плюс у нас есть оружие - стандарты. Удержим ли Мбаппе? Это коллективная работа.

Калмурза? После "Спортинга" все нормально, человек продолжает ходить по земле. Он в обойме, большая ответственность на него выпала, мы помогаем", - заявил российский защитник.