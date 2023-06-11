Не забил в финале Лиги чемпионов? Не слишком переживаю - Холанд

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Сегодня 15:29
©twitter.com/ManCity

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о своей игре в финале Лиги чемпионов, в котором его команда обыграла "Интер".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба, а автором гола стал Родриго Эрнандес. Холанд отметил, что не слишком переживает от того, что не забил. 

"Я могу еще прибавить. Значительно. Был трудный матч. У меня было несколько хороших моментов в первом тайме. В свой день я мог забить два гола. Но если честно, я не слишком переживаю по этому поводу. В финалах на первом месте победа. Все сводится к тому, чтобы сыграть как одно целое и выиграть трофей.

В следующем сезоне нам придется защищать то, чего мы достигли в нынешнем. Так это работает. Через один-два месяца все забудется, и нам придется все начинать с нуля", - цитирует Холанда сайт УЕФА.

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Метки:
Холанд Эрлинг Манчестер Сити Интер Лига чемпионов

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