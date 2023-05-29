"Ювентус" впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов

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Сегодня 13:55
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"Ювентус" впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов. В матче 37-го тура туринский клуб уступил "Милану" со счетом 0:1, сообщают Vesti.kz.

Встреча проходила в Турине, решающий гол на 40-й минуте забил Оливье Жиру.

После этой игры туринцы с 59 очками расположились на седьмом месте, отстав на восемь пунктов от зоны ЛЧ за тур до конца Серии А. "Милан", имея в своем активе 67 очков, находится на четвертой позиции.

Последний раз "Ювентус" не попадал в ЛЧ после сезона-2010/2011, когда финишировал седьмым в турнирной таблице. При этом подопечные Массимилиано Аллегри сохраняют шансы на попадание в Лигу Европы.

Напомним, что "Ювентус" по ходу сезона был лишен 15 очков за финансовые нарушения. 20 апреля после апелляции туринскому клубу вернули очки. Однако 22 мая с команды снова сняли 10 очков.

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Метки:
Ювентус Лига чемпионов

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