"Яркое зрелище". Экс-игрок "Арсенала" высказался об игре "Кайрата" в ЛЧ

Защитник греческого ОФИ Илиас Хадзитеодоридис высказался о предстоящем матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и пирейским "Олимпиакосом", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Это будет сложная игра, потому что и "Кайрат", и "Олимпиакос" — команды собранные. Нас ждет яркое зрелище, а победит тот, кто в итоге больше этого захочет", — заявил Хадзитеодоридис.

Напомним, матч шестого тура группового этапа еврокубка состоится 9 декабря в Астане. Команда из Алматы занимает 35-е место в турнирной таблице, тогда как греки идут 33-ми.

В текущем сезоне Илиас Хадзитеодоридис провёл 11 встреч за ОФИ. Ранее 28-летний выпускник академии лондонского "Арсенала" защищал цвета английского "Брентфорда", а также играл на родине в "Панатинаикосе" и "Панетоликосе".

До 1990-х годов родители Илиаса проживали в Шымкенте и до сих пор владеют казахским языком. По данным источника, футболист открыт к возможности выступать за сборную Казахстана, но пока не готов отказаться от гражданства своей нынешней страны.

