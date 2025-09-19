Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль ярко отреагировал на первый дубль Маркуса Рэшфорда за каталонцев, сообщают Vesti.kz.

В соцсетях он выложил "сториз" с фото, где англичанин празднует один из своих голов в ворота "Ньюкасла" (2:1), и сопроводил публикацию эмодзи огня и взрывного удивления.

Рашфорд оформил первые мячи за "Барсу" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Сам Ямаль в той встрече не участвовал - 13 сентября клуб сообщил, что футболист испытывает дискомфорт в области паха и пока не может тренироваться и играть.

Следующий матч каталонцы проведут против действующего победителя турнира - "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Испании и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

Скриншот: instagram.com/lamineyamal©