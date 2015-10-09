Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 10:51
 

Ямаль отреагировал на первый дубль звездного новичка "Барсы"

  Комментарии

Ямаль отреагировал на первый дубль звездного новичка "Барсы" ©x.com/FCBarcelona

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль ярко отреагировал на первый дубль Маркуса Рэшфорда за каталонцев, сообщают Vesti.kz.

В соцсетях он выложил "сториз" с фото, где англичанин празднует один из своих голов в ворота "Ньюкасла" (2:1), и сопроводил публикацию эмодзи огня и взрывного удивления.

Ламин Ямаль отреагировал на дуль Рэшфорда в Лиге чемпионов

Рашфорд оформил первые мячи за "Барсу" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Сам Ямаль в той встрече не участвовал - 13 сентября клуб сообщил, что футболист испытывает дискомфорт в области паха и пока не может тренироваться и играть.

Следующий матч каталонцы проведут против действующего победителя турнира - "Пари Сен-Жермен". Встреча пройдёт в ночь с 1 на 2 октября в Испании и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.

Скриншот: instagram.com/lamineyamal©

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

