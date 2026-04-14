Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль поделился настроем на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщают Vesti.kz.

"Мы обещаем, что если вылетим, то будем биться до самого конца. Мы не оставим ни минуты без прессинга и бега – отдадим все силы", – сказал Ямаль на пресс-конференции перед матчем.

Ответный матч между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в ночь с 14 на 15 апреля и пройдет в Мадриде.

В первой игре каталонцы уступили дома со счётом 0:2.

Ранее стало известно, что главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик пожаловался в УЕФА перед матчем с "Атлетико".

В "Барселоне" нашли крайнего после проигрыша 0:2 в Лиге чемпионов