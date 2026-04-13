"Вы уже не короли". "Барселоне" дали резкую оценку перед матчем с "Атлетико"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра скептически оценил шансы "Барселоны" на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения в первом матче от "Атлетико" со счётом 0:2, сообщают Vesti.kz.

По мнению Эвра, каталонцам будет крайне сложно отыграться в гостях и переломить ход противостояния.

"Послушайте, фанатам "Барселоны" нужно проснуться и принять реальность. Я повсюду вижу аватарки с надписью "Ремонтада". Пора быть скромнее и убрать их. Это не та "Барселона", которая была в 2015 году. Той команды больше не существует. Мы видели, как они раз за разом ломались на большой сцене. Они не способы на это (на камбэк). Фанаты "Барселоны", сохраняйте спокойствие и молчите. Лига чемпионов – это другая история. Вы уже не короли. Я люблю этот спорта, но ещё больше люблю говорить правду", - цитирует Эвра испанский Sport.

Ответная встреча между "Атлетико" и "Барселоной" состоится в Мадриде в ночь с 14 на 15 апреля и начнётся в 00:00 по времени Казахстана.