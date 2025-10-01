Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" в Баку обыграл датский "Копенгаген" со счётом 2:0, передают Vesti.kz."Карабах" сенсационно обыграл "Копенгаген" в ЛЧ
Счёт открыл Абделла Зубир на 28-й минуте, реализовав одно из немногих опасных атакующих действий хозяев. После этого гости завладели преимуществом, создали несколько шансов для взятия ворот, однако в завершающей стадии им не хватало точности. А на 83-й минуте "Карабах" наказал соперника за ошибки: Эмманюэль Аддай убежал в контратаку и удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, дебютант общего этапа ЛЧ сенсационно добивается второй победы подряд. В первом туре подопечные Гурбана Гурбанова уже удивили Европу, обыграв на выезде "Бенфику" (3:2).
Для "Копенгагена" поражение также стало неожиданным, ведь в стартовом туре датчане отобрали очки у одного из фаворитов турнира — "Байера" из Леверкузена (2:2)."Карабах" закрепился в лидерах Лиги чемпионов
После двух туров "Карабах" набрал шесть очков и закрепился на четвёртой строчке общей таблицы, тогда как "Копенгаген" с одним баллом занимает 26-е место.
В следующем туре 22 октября азербайджанский клуб сыграет против "Атлетика" из Бильбао, а "Копенгаген" в тот же день встретится с дортмундской "Боруссией".
Добавим, что "Копенгаген" является одним из соперников алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов. Их очная встреча состоится 26 ноября в Дании в рамках пятого тура.