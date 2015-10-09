Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 16:05
 

Впервые за 65 лет! Как матч "Кайрат" - "Реал" переписал историю алматинцев

  Комментарии

Поделиться
Впервые за 65 лет! Как матч "Кайрат" - "Реал" переписал историю алматинцев Эмоции Шерхана Калмурзы на пятый пропущенный гол от "Реала". Фото: Vesti.kz/Улан Кенжегалиев©

Вчерашняя игра между "Кайратом" и "Реалом" в Лиге чемпионов обернулась безоговорочным разгромом. С одной стороны, это неудивительно, ведь в классах между командами пропасть. С другой стороны, обидно, ведь верилось в лучшее. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что вчера случилось с "Кайратом" впервые за долгое время.

Поделиться

Вчерашняя игра между "Кайратом" и "Реалом" в Лиге чемпионов обернулась безоговорочным разгромом. С одной стороны, это неудивительно, ведь в классах между командами пропасть. С другой стороны, обидно, ведь верилось в лучшее. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что вчера случилось с "Кайратом" впервые за долгое время.

Матч, прошедший на "Центральном" в Алматы, завершился со счётом 5:0 в пользу гостей из Испании. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, ещё по голу забили Эдуардо Камавинга и Браим Диас.

Первое разгромное поражение за 2,5 года

Перед игрой мы вспоминали, что с апреля 2024 года "Кайрат" никому не проигрывал на своём поле в два и более мяча. Увы, эта серия прервалась, как и период алматинцев без разгромных поражений.

До вчерашнего дня алматинцы не уступали с разгромным счётом с мая 2023 года, почти два с половиной года. Именно тогда в матче казахстанской премьер-лиги (КПЛ) произошла сенсация - "Кайрат" дома был бит "Кайсаром" (0:3).

В той игре участвовали трое футболистов, которые вчера противостояли "Реалу". Это Дамир Касабулат, Офри Арад и Александр Мрынский.

Больше трёх лет "Кайрат" не пропускал так много голов

С мая 2022 года алматинский клуб не пропускал больше четырёх мячей за матч в свои ворота. "Спортингу" эту серию прервать не удалось, зато позднему голу Браима вчера это было по силам.

Последний раз "Кайрат" пропускал так много почти три с половиной года назад, когда на "Астана Арене" был разгромлен "Астаной" (0:6). И если вчера хет-триком отметился Мбаппе, то в мае 2022-го - Марин Томасов.

Из тех футболистов, кто играл тогда против "Астаны", только одному довелось сыграть с "Реалом" в 2025-м. Это всё тот же Касабулат.

Когда ещё "Кайрат" пропускал пять голов на "Центральном"?

Такого не было более шести лет, и тут, как ни странно, тоже майские воспоминания (что не так в этот месяц с алматинским клубом?). Тогда в четвертьфинале Кубка Казахстана команда разгромно проиграла на своём поле "Тоболу" (1:5).

На ту игру "Кайрат" вышел лишь с казахстанскими игроками, и в итоге они оказались неготовыми к такому уровню сопротивления. Единственный гол в составе хозяев забил Самат Сарсенов.

Это самое крупное домашнее поражение в истории

"Кайрат" трижды проигрывал в шесть мячей, но это было исключительно в гостевых противостояниях. Дома же алматинцы проигрывали только в пять мячей, и вчера было повторение анти-рекорда.

65 лет назад, в июне 1960-го, "Кайрат" с таким же счётом, на том же самом стадионе, проигрывал киевскому "Динамо" в высшей лиге СССР. Тогда в составе украинской команды играл Валерий Лобановский, который спустя годы станет легендарным наставником киевлян.

Гол Браима Диаса в ворота

Также добавим, что это было первое домашнее поражение "Кайрата" в этом еврокубковом сезоне. В квалификации команда не проиграла ни разу в четырёх матчах, и даже не пропустила (6:0).

После двух туров в активе "Реала" шесть набранных очков, у "Кайрата" заработанных баллов нет.

Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда (1), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (2), ФК "Астана" (3), ФК "Тобол" (4), Vesti.kz/Улан Кенжегалиев (5)©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Шотландия, Глазго   •   Общий этап, мужчины
2 октября 21:45   •   не начат
Селтик
Селтик
(Глазго)
- : -
Брага Спортинг
Брага Спортинг
(Брага)
Кто победит в основное время?
Селтик
Ничья
Брага Спортинг
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!