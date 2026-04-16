Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор стал лучшим ассистентом в истории мадридского клуба в Лиге чемпионов УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Бразилец отметился голевой передачей в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с мюнхенской "Баварией" (3:4). Этот пас для Винисиуса 32-м во встречах Лиги чемпионов в составе "сливочных". Ранее рекорд принадлежал бывшему нападающему "Реалу" португальцу Криштиану Роналду.

Кроме того, Винисиус стал одним из двух игроков, принимавших непосредственное участие в 10+ голах в 5 или более сезонах Лиги чемпионов в составе "Реала".

Ранее в этом списке значился только Роналду, игравший за "сливочных" с 2009 по 2018 год.

Напомним, Винисиус перешёл в "Реал" летом 2018 года. На его счету уже 369 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых он забил 123 гола и отдал 97 результативных передач.

Контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года, а его текущая рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.