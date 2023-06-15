В УЕФА отреагировали на скандал в финале Лиги чемпионов

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Сегодня 10:43
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В УЕФА отреагировали на инцидент вокруг украинского флага во время финала Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и итальянским "Интером".

Ранее сообщалось, что у одного из болельщиков "горожан" забрали флаг Украины по ходу матча, который проходил в Стамбуле.

"Прежде всего, имейте в виду, что безопасность на стадионе находится под контролем местных организаторов и местной полиции. Это была досадная личная инициатива одного из сотрудников службы безопасности местной турецкой полиции по снятию флага. Когда глава турецкой полиции был проинформирован, он немедленно попросил вернуть флаг болельщику, что вы можете увидеть в течение нескольких секунд, если у вас есть доступ к полному видео. Обратите внимание, что УЕФА не запрещает вывешивание украинских флагов на стадионах", - приводит слова представителя УЕФА The Guardian.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Интер" со счетом 1:0.

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Метки:
УЕФА Лига чемпионов

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