В "МЮ" прокомментировали выход в Лигу чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 16:53
©instagram.com/manchesterunited

Футболист "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился своими эмоциями по поводу попадания команды в Лигу чемпионов сезона-2023/2024, сообщают Vesti.kz.

"МЮ" в перенесенном матче 32-го тура АПЛ на своем поле обыграл "Челси" (4:1), что позволило команде Эрика тен Хага оформить возвращение в ЛЧ.

"Мы знаем, что это много значит для нас. Очевидно, что речь идет о том, чтобы добиться своих целей, и мы это сделали. Мы рады, что "Ливерпуль" не попал туда. Для нас дело не в этом. Речь идет о том, чтобы добиться лучшего для себя, мы должны заботиться о себе.

Это достойно, потому что мы хотим большего. Для того, что нам было нужно в этом сезоне, это замечательно. Мы взяли один трофей (Кубок английской лиги), попали в четверку лучших, что было нашей целью после того, когда мы поняли, что не сможем выиграть премьер-лигу. И теперь, чтобы хорошо завершить сезон, нужно выиграть Кубок Англии.

Для нас главное - выиграть трофей. Мы должны отобрать его у кого-то. Мы сосредоточены на себе, на победах в матчах и хотим выиграть Кубок Англии. Это очень важный турнир.

Если мы выиграем его, то уничтожим возможность для "Манчестер Сити" сделать требл, это важно для них. Но для нас, как для игроков, главное - получить еще один трофей", - приводит его слова пресс-служба "МЮ".

Напомним, что "МЮ" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии 3 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94-32 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56-42 72
4 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 37 18 8 11 71-51 62
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 37 11 10 16 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:53
Лига чемпионов
В "МЮ" прокомментировали выход в Лигу чемпионов
Сегодня , 09:49
Лига чемпионов
"Ливерпуль" остался без Лиги чемпионов впервые с 2016 года
Вчера , 15:25
Лига чемпионов
Это как Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану - Моуринью о выходе "Ромы" в ЛЧ
Вчера , 12:35
Лига чемпионов
Андрей Шевченко оценил сезон "Милана"
24 мая, 14:00
Лига чемпионов
"Клуб и фанаты этого заслуживают". Вратарь ПСЖ - о победе в Лиге чемпионов
24 мая, 12:55
Лига чемпионов
В Италии призвали уволить тренера "Интера" перед финалом Лиги чемпионов
23 мая, 21:56
Лига чемпионов
Сайт для взрослых предложил финалисту Лиги чемпионов спонсорское соглашение
23 мая, 10:03
Лига чемпионов
Клуб АПЛ впервые за 20 лет вышел в Лигу чемпионов
22 мая, 19:07
Лига чемпионов
Судья финала ЧМ-2022 отработает решающий матч Лиги чемпионов
22 мая, 13:24
Лига чемпионов
Легко ли играть 11 лет в ЛЧ? Пусть наденут черный костюм - Симеоне
© 2008 - 2023 ТОО «EML»