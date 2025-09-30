В Алматы проходит матч Юношеской Лиги УЕФА между "Кайратом" и "Реалом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встречу принимает поле Академии алматинского клуба.

Гости вышли вперед на восьмой минуте после гола Хайме Бароссо, который удачно сыграл на подборе после розыгрыша углового.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (3:2), а "Реал" с аналогичным счетом обыграл дома сверстников из марсельского "Олимпика".

Напомним, что вечером на "Центральном" стадионе Алматы состоится матч общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Реалом".