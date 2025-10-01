"В будущем мы способны им противостоять". Лидер "Кайрата" сделал заявление о матче с "Реалом"

Полузащитник "Кайрата" Адлет Садыбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о прошедшем матче с "Реалом" (0:5), состоявшемся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В состав же мадридцев отличились французы Килиан Мбаппе (хет-трик) и Эдуардо Камавинга, а также марокканский полузащитник Браим Диас - встреча завершилась со счётом 5:0.

"Стартовые десять минут от нас действительно были хорошими. Мы увидели, как играет, такая команда. Если часто играть с такими командами, в будущем, мы можем противостоять таким клубам как "Реал". Все игроки на "Реала" на меня произвели большое впечатление, но особенно Родриго и Себальос. В следующих матчах Лиги чемпионов мы должны набирать очки и показывать свой футбол", - заявил Садыбеков.

"Кайрат" после двух туров в ЛЧ не имеет набранных очков. "Реал" в двух матчах набрал максимальные шесть очков. Алматинцы сыграют следующий матч Лиги чемпионов 21 октября против "Пафоса" (Кипр).