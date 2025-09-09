Экс-защитник "Кызылжара" Брайан Ван Ден Богарт поделился ожиданиями от встречи "Кайрата" против бельгийского "Брюгге" в основной стадии Лиги чемпионов, передают Vesti.kz со ссылкой на BorodAbata.kz.

— "Уж я-то знаю, насколько холодные зимы в Казахстане (смеется). Футболистам, которые не привыкли играть в таких условиях, будет трудно. Вкупе с долгим перелетом это станет для "Брюгге" большим испытанием, но, что касается мастерства, это команда совершенно другого порядка.

У них есть топовые игроки, с давних пор выступающие на высоком уровне, хотя, конечно, футбол — вещь непредсказуемая. Если "Кайрат" покажет характер и выложится так же, как в матче против "Селтика", то все может быть", — заявил Ван Ден Богарт.

"Ожидаю, что встреча закончится со счетом 0:3 — должен же я верить в соотечественников (смеется). Однако в то же время я буду болеть за Тапу (Еркина Тапалова), потому что искренне желаю ему всяческих успехов", — сказал он.

Напомним, 20 января алматинцы примут "Брюгге" в седьмом туре общего этапа престижнейшего турнира Европы. Состав бельгийцев оценивается в 172,6 млн евро, тогда как казахстанцев – в 12,8.

