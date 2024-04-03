В "Баварии" оценили шансы на победу в Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 23:18
©twitter.com/FCBayern

Форвард "Баварии" Кингсли Коман оценил шансы немецкого клуба на победу в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Трофей Лиги чемпионов навсегда будет в моем сердце. Хочу снова добиться победы, испытать это чувство. Нам нужно отдать все, что у нас есть. Это нелегко, но, возможно, у нас получится это сделать в этом году", - цитирует Комана Bayern & Germany.

Коман выступает за "Баварию" с 2017 года. В сезоне-2019/20 немцы триумфально выступили в Лиге чемпионов, обыграв в финале ПСЖ.

В текушем розыгрыше мюнхенцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с лондонским "Арсеналом". Первый матч пройдет 9 апреля, ответный - 17-го.

Метки:
Бавария Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:18
Лига чемпионов
В "Баварии" оценили шансы на победу в Лиге чемпионов
1 апреля, 21:49
Лига чемпионов
"Начал терять авторитет". Чемпион мира сделал громкое признание о Моуринью
1 апреля, 21:26
Лига чемпионов
Анчелотти ответил Гвардиоле на критику перед матчем Лиги чемпионов
31 марта, 14:15
Лига чемпионов
"Без шансов". Гвардиола пожаловался перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
22 марта, 17:15
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе узнал условие для пропуска матча с "Барселоной" в ЛЧ
22 марта, 16:09
Лига чемпионов
В "Барселоне" озвучили амбициозное заявление о победе в Лиге чемпионов и Ла Лиге
18 марта, 23:23
Лига чемпионов
В ПСЖ сделали громкое заявление о Лиге чемпионов
16 марта, 20:36
Лига чемпионов
Тренер ПСЖ "исключил" свой клуб из числа фаворитов Лиги чемпионов
16 марта, 08:00
Лига чемпионов
Назван победитель Лиги чемпионов
15 марта, 23:56
Лига чемпионов
Главный тренер "Реала" сделал громкое заявление о дуэли с "Манчестер Сити" в ЛЧ
© 2008 - 2024 ТОО «EML»