Форвард "Баварии" Кингсли Коман оценил шансы немецкого клуба на победу в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Трофей Лиги чемпионов навсегда будет в моем сердце. Хочу снова добиться победы, испытать это чувство. Нам нужно отдать все, что у нас есть. Это нелегко, но, возможно, у нас получится это сделать в этом году", - цитирует Комана Bayern & Germany.

Коман выступает за "Баварию" с 2017 года. В сезоне-2019/20 немцы триумфально выступили в Лиге чемпионов, обыграв в финале ПСЖ.

В текушем розыгрыше мюнхенцы вышли в 1/4 финала, где сыграют с лондонским "Арсеналом". Первый матч пройдет 9 апреля, ответный - 17-го.