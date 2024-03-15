Защитник "Барселоны" Рональд Араухо высказался о нападающем ПСЖ Килиане Мбаппе против которого ему предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Он (Мбаппе) отличный соперник и прекрасный игрок. На мой взгляд, на сегодняшний день он самый непредсказуемый футболист, когда речь заходит об игре один в один. Еще не знаю, на какой позиции буду играть в этом матче, но мы прекрасно знаем, насколько он хорош, как футболист.

Также у них есть Усман (Дембеле), который раньше выступал здесь и который тоже хорош при игре один в один. Мы постараемся противостоять им и показать свой лучший футбол", - приводит слова Араухо Mundo Deportivo.