Телеграм-канал из Узбекистана "Новости футбола" отреагировал на цену билетов матча Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал", сообщают Vesti.kz. Сегодня, 15 сентября были объявлены дата, время продаж и цены на билеты.

Продажа билетов на эту игру стартует 23 сентября в 17:00 по казахстанскому времени.

Алматинский "Кайрат" объявил о старте продаж билетов на матч против "Реала" Стоимость билетов варьируется от 30 до 250 тысяч тенге (примерно 700 тысяч сумов - 5,7 млн сумов). При этом действует ограничение: не более двух билетов на человека с указанием паспортных данных. Такое решение было принято с целью предотвратить "массовые закупки" со стороны билетных перекупщиков. "Много это или мало? И были бы вы готовы заплатить столько за то, чтобы увидеть вживую мадридский "Реал"? - спрашивает издание.

Сама игра, состоится в рамках второго тура общего этапа пройдет 30 сентября в Алматы.