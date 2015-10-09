Уразбахтин "включил" Зидана в состав "Кайрата" на матч с "Реалом"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о том, кого бы из звёзд мадридского "Реала" он хотел бы видеть в составе алматинского клуба на предстоящий матч Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции, наставник остановил свой выбор на Зинедине Зидане, который будучи тренером приводил "Реал" к трём победам в Лиге чемпионов.

А защитник "Кайрата" Егор Сорокин выбрал другую легенду "сливочных" - Рауля.

Также Уразбахтин рассказал о стратегии на матч с "Реалом", а Сорокин назвал "оружие" против Мбаппе.

Напомним, матч "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

Ранее "Кайрат" объявил, что все билеты на матч с "Реалом" были проданы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)