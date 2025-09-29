Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Рафаэль Радикович рассказал, что его подопечные ознакомлены с минусами и его команда намерена играть смело.

"Матч для нас исторический, для клуба, футболистов, тренеров. Матч выходит за рамки обычного. Ждём с нетерпением, футбольный праздник уже пришёл к нам. Очень рады, что такой клуб, как "Реал" приехал в Алматы. С большим трепетом и надеждами ожидаем матч.

Мы посмотрели не все, но последние пять матчей "Реала" и даже с ПСЖ на клубном чемпионате мира. Поражение от "Атлетико"? Такое бывает, мы не концентрировались на нём, там немного схему поменяли, может из-за этого проблемы возникли.

Понятно, что у такого клуба, как "Реал" не так много недостатков. Но анализируя, мы нашли для себя небольшие минусы, как использовать это, уже наш вопрос. Мы не будем выходить на поле обречёнными, нам нужно быть смелыми.

Действительно, я поклонник тренера Хаби Алонсо, я много смотрел матчей "Байера". В "Реале" у него атакующий потенциал намного выше. Думаю, он ещё не реализовал все свои идеи до конца.