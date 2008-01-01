УЕФА проведет расследование инцидента в матче ЛЧ ПСЖ - "Истанбул Башакшехир"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование инцидента в матче Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир", сообщает Р-Спорт со ссылкой на твиттер УЕФА.



"УЕФА известно об инциденте во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир". Союз проведет тщательное расследование", - говорится в сообщении УЕФА.



Матч шестого тура группы Н в Париже был прерван на 16-й минуте. Одно из решений главного арбитра встречи Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на Демба Ба, назвав игрока "negru". Одно из значений этого слова в переводе с румынского - "черный". Это вызвало реакцию всей команды, включая помощника тренера, экс-игрока сборной Камеруна Пьера Вебо. Как утверждается в официальном аккаунте турецкого клуба в твиттере, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца.



Обе команды в итоге покинули поле. Матч будет доигран 9 декабря с другой судейской бригадой.